Небритый и грязный: почему вместо Зеленского в Давос позвали его жену

Первая леди Незалежной, по задумке политтехнологов, должна изобразить новый позитивный образ своей страны.

Имидж президента Украины Владимира Зеленского делает неуместным его присутствие на Давосском экономическом форуме. Именно поэтому было решено, что Незалежную в Швейцарии будет представлять его супруга Елена. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Жена Зеленского изображает новый позитивный образ Украины: красивая женщина, хорошо одевается, презентабельно выглядит. Так как Давосский форум — это презентация богатства, пафоса, там, конечно, должна быть она. Зеленский же ходит в грязном свитере цвета хаки, небритый, как будто бы только что вылез из окопа», — пояснил политолог.

Солонников напомнил, что в Давосе собираются миллиардеры, представители Голливуда, масс-медиа и прочий истеблишмент, и Зеленский в отличие от супруги будет там явно не к месту.

Зеленская же на этот раз не будет выпрашивать у западного сообщества оружие для Украины, как было во время ее июльской поездки в США. По мнению политолога, в Давосе у нее иная миссия: продемонстрировать, что Украина — новая мировая держава, которая займет место «проигравшей» России.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в комментарии 5-tv.ru раскрыл тайный смысл визита Елены Зеленской в США.