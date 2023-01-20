🧙‍♀ Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 января, Луна в Козероги благоволит приятному отдыху в окружении близких людей. Если случится так, что придется напряженно работать, то задачи важно ставить реальные. Не стоит хотеть слишком многого. День обещает быть длинным и, может быть, полным сюрпризов!

♈ Овен

Любовь приходит неожиданно, именно тогда, когда вы этого не ждете. Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это провести день, будучи самой счастливой и сияющей версией себя, распространяя приятные эмоции, как конфетти. Магнитное поле вокруг вас привлечет в реальность всех нужных людей, а также бесценный опыт.

Космический совет: магнитное поле вокруг вас обещает привлечь нужных людей.

♉ Телец

«Интуиция» — ваше волшебное слово на этой неделе. Обращайте внимание на знаки и на то, куда они вас ведут. Запишите и эти случайные встречи. Все сходится, Телец! Все складывается для вас самым неожиданным образом. Что вы хотите оставить дома, выходя из дома, выглядит как ловушка для жажды: ваш скептицизм. Чем больше вы верите в волшебство, тем больше волшебства поверят в вас!

Космический совет: Вселенная посылает вам море счастья.

♊ Близнецы

Давайте поговорим о ваших повседневных привычках. Нормально ли вы отдыхаете? А когда в последний раз ходили ко врачу? Ну и самое главное: получаете ли вы удовольствие от того, что происходит вокруг? Пришло время поставить здоровье и хорошее самочувствие на первое место в вашем списке приоритетов. Пришло время поставить вас на первое место в вашем списке приоритетов.

Космический совет: между экстримом и отдыхом выбирайте второе.

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♋ Рак

Рак, вы уже изрядно вымотались. Советы Вселенной: отдавайте предпочтение времени в одиночестве. Отдайте предпочтение заботе о себе. Расставьте приоритеты в том, что приносит вам радость, даже если это означает разочарование нескольких человек в процессе. Таким образом, здоровье, благополучие и духовность также будут важными темами для вас в ближайшие дни. Если вы думали о том, чтобы записаться на занятия йогой или посетить ретрит, сейчас самое подходящее время для этого!

Космический совет: отвечайте «да» на все предложения.

♌ Лев

Неважно, что люди говорят или не говорят, Лев. Все будет так, как вы этого хотите. Не позволяйте чужому мнению каким-либо образом сдерживать вас или заставлять сомневаться в своем пути и цели (даже если вы не можете видеть пункт назначения с того места, где вы стоите). Чем больше вы привержены своим целям, тем больше вы сможете призвать на помощь и поддержку единорогов, разделяющих ваше видение.

Космический совет: оставайтесь верными своим целям.

♍ Дева

Ваш путь к личной свободе начинается в ту минуту, когда вы начинаете подвергать сомнению ложные нарративы, на которых вы выросли. Найдите минутку, чтобы подумать об этом, прежде чем спросить себя: «Каким образом я ограничиваю свой собственный рост?» Пришло время снять слои обусловленности, Дева. Пришло время стряхнуть с себя груз нереалистичных ожиданий. Чем больше вы проявляете себя как воплощенное «я», тем больше вы будете привлекать людей, которые заставят вас чувствовать себя воодушевленными и поддержанными.

Космический совет: пришло время проявить себя.

♎ Весы

Сегодня звезды призывают вас быть мудрее. Уважать свои собственные границы и заботиться о себе, прежде чем заботиться о других. Помните, что в вашем внешнем кругу есть люди, которые без проблем играют роль берущих. Когда дело доходит до денежных вопросов, вас просят проявлять осторожность. Чтобы отложить большие расходы, пока у вас не будет больше денег в банке. Убедитесь, что вы справедливо вознаграждаетесь за свои усилия.

Космический совет: убедитесь, что вы цените свое время.

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♏ Скорпион

Возможно, вы не хотите делать то, что от вас ожидают. Может быть, вы не хотите помещать себя в коробки, которые изначально не были созданы для вас. Пора перестать разыгрывать свой путь через эту физическую реальность, Скорпион. Пришло время воссоединиться со своей дикой натурой и церемонно выбросить все своды правил из проклятого окна. Вселенная поддерживает вас в процессе снятия ложных слоев, чтобы вы могли проявить себя как самую подлинную версию себя.

Космический совет: подумайте о том, что делает вас счастливыми.

♐ Стрелец

Сегодня звезды обращают ваше внимание на магию проявления, которая вас окружает. Ваша способность творить чудеса сейчас сильно возрастает, Стрелец. Так что используйте свою силу с умом. Не забудьте спросить себя, возвысят ли ваше намерение и действие коллективное сознание. Таким образом, вам также напоминают о вашей связи с природой. Итак, отправляйтесь в пустыню, и пусть истории случаются с вами.

Космический совет: пора творить невероятное!

♑ Козерог

Сегодня вас просят выйти за пределы ограничений вашего обусловленного ума. Спросите себя, почему вы верите в то, что они делают, и поддерживают ли они ваш рост. Помните, вы уже не тот человек, которым были вчера, и это ваш величайший дар. Некоторые из вас, возможно, также испытывают пробуждение магии. Возрождение ваших духовных даров. Доверьтесь тому, что ваша интуиция говорит вам в это время. Поверьте, что со временем все кусочки головоломки соберутся воедино.

Космический совет: выйдете за пределы ограничений разума.

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♒ Водолей

Будоражит ли вас то, что вы делаете, Водолей? Дает ли это вам повод вскакивать с постели каждое утро? Пришло время хорошенько взглянуть на свою доску визуализации и вспомнить, почему вы начали это путешествие. Пришло время перестроиться на свой путь и цель с внутренним знанием того, что вы продвигаетесь в направлении роста! Положение на фронте любви и романтики выглядит так же многообещающе. Если вы чувствуете, что у вас с кем-то сногсшибательная химия, дайте себе разрешение исследовать этот момент.

Космический совет: все дело в страсти и цели.

♊ Рыбы

Любовь не всегда выглядит так, как в кино. Рыбы, вас направляют отказаться от ваших представлений о том, что такое «правильно» и «неправильно», «приятно» и «неприятно». Чтобы освободиться от нереалистичных ожиданий, которые снова и снова заставляют вас чувствовать себя разочарованными. Дух дает вам шанс разрушить свои барьеры, раствориться и слиться с другим и испытать более глубокий уровень близости.

Космический совет: научитесь гасить пламя конфликта во благо близких.

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