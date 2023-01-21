«30 сломанных костей»: Джереми Реннер показал, как восстанавливается от травм

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Актер Джереми Реннер восстанавливается после несчастного случая со снегоуборочной машиной

«30 сломанных костей»: Джереми Реннер показал, как восстанавливается от травм

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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В начале года знаменитость получил ужасную травму и пытается это исправить.

Американский актер Джереми Реннер начал постепенно восстанавливаться от тяжелейших травм, которые он получил в результате несчастного случая.

Об этом он сообщил в своем личном блоге и даже выложил снимок, подтверждающий, что ему, действительно, намного лучше.

«Я хочу поблагодарить всех за сообщения и заботу о моей семье и обо мне. Большая любовь и признательность всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и окрепнут, точно так же, как укрепляется любовь и связь с семьей и друзьями», — написал актер.

Знаменитость прошел через тяжелые испытания: врачи сразу объявили о возможной ампутации ноги. До этого его переехала снегоуборочная машина весом в шесть с половиной тонн. Знаменитость поместили в реанимацию и прооперировали, он долго пребывал в критическом состоянии.

Однако несмотря на восстановление ноги, Реннеру придется очень долго поддерживать свою психику в норме — ведь многие люди после таких происшествий страдают от жутких депрессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет звезду «Мстителей» Реннера в случае ампутации ноги в психологическом плане.

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