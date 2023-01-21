«30 сломанных костей»: Джереми Реннер показал, как восстанавливается от травм

В начале года знаменитость получил ужасную травму и пытается это исправить.

Американский актер Джереми Реннер начал постепенно восстанавливаться от тяжелейших травм, которые он получил в результате несчастного случая.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend, grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

Об этом он сообщил в своем личном блоге и даже выложил снимок, подтверждающий, что ему, действительно, намного лучше.

«Я хочу поблагодарить всех за сообщения и заботу о моей семье и обо мне. Большая любовь и признательность всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и окрепнут, точно так же, как укрепляется любовь и связь с семьей и друзьями», — написал актер.

Знаменитость прошел через тяжелые испытания: врачи сразу объявили о возможной ампутации ноги. До этого его переехала снегоуборочная машина весом в шесть с половиной тонн. Знаменитость поместили в реанимацию и прооперировали, он долго пребывал в критическом состоянии.

Однако несмотря на восстановление ноги, Реннеру придется очень долго поддерживать свою психику в норме — ведь многие люди после таких происшествий страдают от жутких депрессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет звезду «Мстителей» Реннера в случае ампутации ноги в психологическом плане.