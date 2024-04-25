Весомая причина? Почему Ольга Бузова попала в больницу
Певица Ольга Бузова оказалась в больнице из-за плановой операции
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Что происходит со здоровьем знаменитости?
Ольга Бузова вынуждена временно пропасть с радаров. Известная певица легла в больницу по состоянию здоровья. Таким сообщением она поделилась в своем Telegram-канале.
В подтверждении слов она выложила фотографию и подписала, что какое-то время не будет выходить на связь.
Бузова выложила фото из больничной палаты.
«Не теряйте меня. Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — ответила Бузова.
Под постом фанаты писали пожелание здоровья и интересовались состоянием звезды.
«Оля, поправляйся, скорейшего выздоровления тебе, береги себя, пожалуйста»;
«Будем скучать, берегите себя, Ольга Игоревна», — написали поклонники.
Подробностями поделился PR-менеджер певицы Антон Богославский. Он отметил, что у нее будет проходить плановая операция.
Несмотря на то, что селебрити любят обращать на себя внимание с помощью соответствующих фотографий, журналист Денис Сорокин поделился своим мнением в интервью с Teleprogramma.pro. Он уверен, что в случае с Бузовой это не ради хайпа.
Ольга Бузова известна как трудоголик, она работает на износ, участвуя во многих проектах и развивая свою карьеру.
К своему здоровью звезда всегда относилась серьезно, поэтому раз она опубликовала фотографию из больницы, то для госпитализации была важная причина.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова впервые попробовала нормально отдохнуть.
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