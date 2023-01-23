Немецкие социал-демократы призвали изменить отношения с Россией

Социал-демократическая партия Германии считает нужным скорректировать внешнюю политику страны в текущих условиях.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в правительственную коалицию, и членом которой является канцлер Олаф Шольц, заявила о необходимости изменения внешней политики Германии, и особенно — в отношении России, сообщает агентство DPA.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», — сообщается в распространенном заявлении.

Документ под названием «Социал-демократические ответы на меняющийся мир» станет предметом обсуждения немецких политиков 23 января, передает DPA.

В документе отмечается, что ФРГ, якобы «слишком долго полагалась исключительно на совместное будущее с РФ».

До тех пор, пока в России не случатся принципиальные изменения, гарантия европейской безопасности должно включать в себя защиту от действий официальной Москвы, гласит текст документа.

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