Сильные холода пришли сразу в несколько российских регионов

Экстремальные морозы накрыли сразу несколько российских регионов. До минус 50-ти сейчас в Якутии. В школах не проводят уроки. А из-за ледяного тумана, который окутал столицу республики, в аэропорту задерживают рейсы.

В Приморском крае холода не выдержала энергосистема — без света на несколько часов остались более 100 тысяч жителей Уссурийска. Аномальные температуры и в Иркутской области, местами термометры там показывают до минус 52. При такой погоде у девушек даже появляется снежный макияж.

Хотя, для некоторых такой мороз — вызов. Этот сибиряк решил искупаться, не дожидаясь тепла. А вот петербуржцам за одну неделю предстоит пережить и оттепель с ледяными дождями, и морозы со снегопадами. Из-за таких погодных качелей город то и дело погружается в туман.