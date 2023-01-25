«Девочки, любите себя»: Агата Муцениеце рассказала, почему не хочет отношений

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Агата Муцениеце заменила романы с мужчинами на самосовершенствование

«Девочки, любите себя»: Агата Муцениеце рассказала, почему не хочет отношений

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Знаменитость призналась, что в мире слишком много всего, чтобы заострять внимание на мужчинах.

После громкого развода актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ходило много слухов о том, что молодая девушка уже «никому не нужна» и «осталась одна навеки». Однако самой артистке, это, видимо, надоело и она решила высказать все о личной жизни в блоге.

По ее словам, у нее никогда не было такой цели, чтобы вступить с кем-то в отношения, так как в мире есть еще много интересного, помимо мужчин.

«Это странная цель. Девочки, надо быть собой, любить себя, развиваться в карьере. Если я встречу любовь, я буду счастлива. Я не переживаю по поводу этого. У меня есть дети, замечательные подруги, мама, сестра — я не одна», — написала актриса.

Также Муцениеце добавила, что вообще пока не думает о замужестве и пока хочет просто самосовершенствоваться.

Прилучный и Муцениеце разводились громко и скандально. Жена обвинила актера в пьянстве и рукоприкладстве, говорила, что живет в страхе в собственном доме, как и ее дети. Когда брак был расторгнут, еще долго женщина обсуждала неудачу в личной жизни в различных интервью и личном блоге. Со временем ради Мии и Тимофея артисты наладили общение. В августе 2022 года состоялась свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые тщательно скрывали свои отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Муцениеце посетовала на ревность дочки из-за развода.

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