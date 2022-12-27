«Основной состав выбит»: почему в ВСУ фиксируют повальное дезертирство

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 546

Военный эксперт Кнутов заявил о фактическом уничтожении регулярной армии Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Эксперты отмечают признаки разложения и «махновщины» в ВСУ — массовое оставление позиций, пьянство и грабежи в местах дислокации.

Армия Украины фактически перестала существовать, поскольку ее изначальный личный состав на сегодня уничтожен, а новобранцы неподготовлены и слабы духом, поэтому предпочитают дезертировать, чем идти в бой. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить о ситуации в Вооруженных силах Украины (ВСУ), то она крайне тяжелая. Основной кадровый состав выбит — это более 100 тысяч человек только погибших. Не менее 200-250 тысяч тех, кто получили ранения, причем такие, которые не позволяют служить в армии. То есть регулярная армия Украины де-факто перестала существовать», — констатировал эксперт.

Он добавил, что именно с текущей плачевной ситуацией связана усиленная подготовка украинских солдат в странах НАТО. Сейчас там обучаются 15 тысяч боевиков, однако это не так много — всего-навсего дивизия, отметил аналитик.

Если же говорить о тех солдатах, которых сейчас мобилизуют и отправляют на фронт, то это преимущественно жители сельских районов Украины. У них нет денег, чтобы откупиться от мобилизации, они более законопослушны и не имеют возможности бежать за границу, пояснил Кнутов.

«Они сейчас составляют основной костяк людей, которые приходят на фронт. Как правило, их даже не обучают, а экипировка больше напоминает партизанскую. Оказавшись на линии фронта, эти подразделения часто остаются без командиров, которые бросают своих солдат и сбегают в тыл, где имеются защищенные командные пункты», — отметил эксперт.

Таким образом, резюмировал Кнутов, оказавшись на фронте один на один с российскими частями, многие украинские военнослужащие предпочитают либо дезертировать, либо сдаваться в плен. Именно поэтому, считает аналитик, главком ВСУ Валерий Залужный поставил вопрос об ужесточении ответственности военнослужащих за дезертирство, и его поддержали многие старшие офицеры украинской армии.

При этом, говорит Кнутов, руководство ВСУ прекрасно понимает, что главная причина дезертирства заключается как раз в низкой подготовке солдат и отсутствии обученного личного состава. Отсюда не только массовое бегство с позиций, но и нарушения дисциплины во время дислокации в укрепрайонах — самоволки, пьянство, грабежи и другие преступления, заключил эксперт.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что киевский режим из-за колоссальных потерь ВСУ уже отправляет на передовую в Донбассе подростков 13-15 лет. Власти Незалежной буквально «выскребают остатки» — так американский офицер охарактеризовал мобилизацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованные украинские военнослужащие массово покидают позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике.

Тема:
Спецоперация
27 дек
Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия
27 дек
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки
27 дек
«На мясо кинули»: украинские пленные раскрыли «скотское» отношение в ВСУ
27 дек
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
26 дек
Присланный Австралией Bushmaster для ВСУ застрял в грязи — видео
26 дек
Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot
26 дек
Металлическая птица российской армии: как «Орланы» выискивают цели на передовой
26 дек
Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 уничтожена под Георгиевкой
26 дек
ФСБ: в Брянской области ликвидирована украинская диверсионная группа
26 дек
Пять старших офицеров ВСУ ликвидированы в ходе наступления армии РФ под Донецком
-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

8:17
В России впервые за семь лет продажи смартфонов снизились на 20%
8:08
Подросток из Волгограда угнал мамин BMW и устроил гонки с полицией
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря
7:59
Спасатели около 20 часов вызволяли на вездеходах жителей заснеженных поселков
7:50
Пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше
7:41
«Осколки изрезали всю спину»: Хазанов вспомнил жуткий случай после съемок

Сейчас читают

Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023