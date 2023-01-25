Как заранее понять, что отношения обречены на провал?

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Рита Миронова
Рита Миронова 51

Психолог Кочергина предостерегла от отношений с дисбалансом власти

Как заранее понять, что отношения обречены на провал?

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Семейный психолог перечислила звоночки, которые должны подтолкнуть пару к расставанию во избежание страданий.

Есть несколько сигналов, на которые лучше обратить внимание в начале отношений, чтобы понять, что партнеры не подходят друг другу. Об этом порталу Газета.ру рассказала семейный психолог Ася Кочергина.

По ее словам, есть три основных звоночка для расставания — это насилие, дисбаланс власти и неспособность договариваться.

«Любое насилие недопустимо. Никакая работа над отношениями, никакая терапия не возможна, пока есть насилие. Оно должно быть остановлено сразу и не повторяться вновь», — объяснила психолог.

При дисбалансе власти в отношениях партнеры могут просто разругаться. Во всех отношениях существуют свои договоренности, и очень важно проговаривать этот момент. Жена может зарабатывать, а муж заниматься хозяйством, и наоборот. Главное, чтобы никто не ранился о власть партнера.

Также Кочергина отметила отсутствие способности договариваться. В отношениях партнеры сталкиваются с кризисами, вызовами и прочими циклами. Для совместного будущего пара должна уметь разговаривать и слышать друг друга, чтобы выходить из спорных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как раз и навсегда завершить отношения.

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