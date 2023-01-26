Путин: Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада

Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в МГУ, приуроченной к Татьяниному дню.

«Да, мы неидеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить. Но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — сказал российский лидер.

Он еще раз напомнил, что страна зарождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Именно поэтому тема культурного наследия для граждан страны близка и впитывается «с молоком матери». Кроме того, в ходе встречи Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран, отметив, что «простые» граждане, в частности австрийцы, по-прежнему доброжелательны к России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран.