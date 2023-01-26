Путин: Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 184

Российский лидер отметил — пусть на Западе живут, как хотят, если их устраивает жить без произведений Петра Чайковского, их выбор. Но Россия без мировой классики жить не будет!

Путин: Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в МГУ, приуроченной к Татьяниному дню.

«Да, мы неидеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить. Но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — сказал российский лидер.

Он еще раз напомнил, что страна зарождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Именно поэтому тема культурного наследия для граждан страны близка и впитывается «с молоком матери». Кроме того, в ходе встречи Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран, отметив, что «простые» граждане, в частности австрийцы, по-прежнему доброжелательны к России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран.

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.96
0.21 74.96
0.27
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кроли...

Последние новости

4:25
Лучше не рисковать: какую опасность таит грипп, перенесенный «на ногах»
4:10
Немецкий депутат о поставках танков на Украину: «Бундесвер слаб как никогда»
4:10
Ермилов день: на что 26 января по старым приметам укажет кошка
4:00
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика
3:55
Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель снова свободна
3:36
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023