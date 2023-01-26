Украинская БМП подорвалась на оставленной ВСУ мине
Уникальное видео только подтверждает низкие военные навыки украинских солдат.
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov
Украинская БМП подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск. Видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
Видео снял разведчик 1-й Славянской бригады, наблюдающий за техникой ВСУ.
Журналисты отмечают, что причиной такого происшествия на передовой, скорее всего, стал низкий уровень выучки новобранцев в рядах украинских войск.
Судя по видео, механик-водитель, находившийся в подорвавшейся технике, чудом выжил. На видео запечатлено то, как он спешно убегает в сторону позиций ВСУ.
Это далеко не первая подобная фатальная ошибка украинской армии за все время спецоперации: ВСУ перестреливаются с наемниками, бьют по собственным позициям из артиллерии, сбивают свои же самолеты.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.
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