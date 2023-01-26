Украинская БМП подорвалась на оставленной ВСУ мине

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Уникальное видео только подтверждает низкие военные навыки украинских солдат.

Украинская БМП подорвалась на оставленной ВСУ мине

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Украинская БМП подорвалась на мине, которую украинские военные сами установили из-за опасений наступления российских войск. Видео оказалось в распоряжении РИА Новости.

Видео снял разведчик 1-й Славянской бригады, наблюдающий за техникой ВСУ.

Журналисты отмечают, что причиной такого происшествия на передовой, скорее всего, стал низкий уровень выучки новобранцев в рядах украинских войск.

Судя по видео, механик-водитель, находившийся в подорвавшейся технике, чудом выжил. На видео запечатлено то, как он спешно убегает в сторону позиций ВСУ.

Это далеко не первая подобная фатальная ошибка украинской армии за все время спецоперации: ВСУ перестреливаются с наемниками, бьют по собственным позициям из артиллерии, сбивают свои же самолеты.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.

Тема:
Украинский кризис
26 янв
Техника раздора: как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз
25 янв
Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в переговорах России и Украины
25 янв
Доверия нет: посол РФ отреагировал на согласие Германии передать танки Украине
25 янв
Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа
25 янв
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
25 янв
В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
25 янв
Путин и Зеленский не разговаривали уже несколько лет
24 янв
Чистки продолжаются: Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей
24 янв
Исправьте ошибку! — Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО
24 янв
Песков ответил, что будет между ФРГ и Россией, если Берлин поставит танки Украине
-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кроли...

Последние новости

7:29
Смертоносная красота: УФ-лампы для сушки ногтей повышают риск развития рака
7:18
Две оговорки и три десятка танков: помогут ли Украине американские M1 Abrams
7:00
«У них не было шансов»: как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр
6:50
Не о сцене вовсе: актер Никита Ефремов рассказал, кем он мечтал стать в детстве
6:30
Украинская БМП подорвалась на оставленной ВСУ мине
6:19
В поте лица: внуку Пугачевой приходится усердно работать, чтобы выжить в США

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Заряжены стволы орудий: лучшее видео из зоны СВО за день
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023