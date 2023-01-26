В ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что поставки танков Украине не ведут к миру

В ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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Тема:
Украинский кризис

На этой неделе несколько стран Европы и США объявили о передаче боевикам танков Leopard и Abrams. До этого Запад высказывался против такой помощи Украине.

События, происходящие вокруг Украины, не ведут к миру, который хотели бы видеть в ООН. Так прокомментировал решение ряда западных стран поставить на Украину танки постоянный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что текущее положение дел не мешает ООН оказывать Украине гуманитарную помощь.

К слову, о поставках недавно сообщил президент США Джо Байден. По его словам, страна передаст Киеву 31 танк M1 Abrams. В качестве объяснения он заявил о том, что ВСУ весной планируют контрнаступление, поэтому готовиться боевикам нужно уже сейчас.

В свою очередь, Германия решила дать разрешение европейским союзникам на реэкспорт танков Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новое требование к Западу выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

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