Сегодня отмечают годовщину окончания блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, посвященные важной дате.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Novikov; 5-tv.ru
В Петербурге сегодня отмечают свой день победы: 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Оборона города на Неве стала одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной — символом величайшего мужества и героизма. Несмотря на голод, холод, бомбежки и потерю близких людей, — Ленинград продолжал жить, бороться и трудиться.
Город выстоял и победил! В этот день, 79 лет назад, его жители услышали по радио долгожданное сообщение и вышли на проспекты и набережные, чтобы увидеть победное зарево.
Первым делом петербуржцы соберутся сегодня у памятного знака на Невском, где сохранилось предупреждение о том, что эта сторона улицы опасна при артобстреле. В это же время вспыхнут факелы на ростральных колоннах.
Главная торжественно-траурная церемония пройдет на Пискаревском кладбище — это самое большое в мире захоронение военного времени — в безымянных могилах покоится полмиллиона жертв голода и обстрелов, а также — защитники Ленинграда.
Когда стемнеет, у стен Петропавловской крепости будет дан салют — как и 79 лет назад.
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