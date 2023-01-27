Сегодня отмечают годовщину окончания блокады Ленинграда

В Петербурге сегодня отмечают свой день победы: 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Оборона города на Неве стала одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной — символом величайшего мужества и героизма. Несмотря на голод, холод, бомбежки и потерю близких людей, — Ленинград продолжал жить, бороться и трудиться.

Город выстоял и победил! В этот день, 79 лет назад, его жители услышали по радио долгожданное сообщение и вышли на проспекты и набережные, чтобы увидеть победное зарево.

Первым делом петербуржцы соберутся сегодня у памятного знака на Невском, где сохранилось предупреждение о том, что эта сторона улицы опасна при артобстреле. В это же время вспыхнут факелы на ростральных колоннах.

Главная торжественно-траурная церемония пройдет на Пискаревском кладбище — это самое большое в мире захоронение военного времени — в безымянных могилах покоится полмиллиона жертв голода и обстрелов, а также — защитники Ленинграда.

Когда стемнеет, у стен Петропавловской крепости будет дан салют — как и 79 лет назад.