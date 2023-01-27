Гигантские опухоли в 20 килограммов удалили пациенткам российские врачи

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 56

Женщины не подозревали, что вынашивают внутри себя тяжесть весом с шестилетнего ребенка.

Гигантские опухоли в 20 килограммов удалили пациенткам российские врачи

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Гигантские опухоли, весом с шестилетнего ребенка, удалили врачи двум жительницам России. Женщины из разных регионов. Но обе женщины столкнулись с похожей, уникальной ситуацией, о которой и не подозревали.

Один из случаев произошел в подмосковном Орехово-Зуево. Местная жительница обратилась к медикам с жалобой на тяжесть в животе и затрудненное дыхание. При внешнем виде пациентки предварительный вывод напрашивался один — лишний вес со всеми вытекающими. Но дело, как оказалось, вовсе не в ожирении.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, огромный живот у женщины вырос из-за двух гигантских опухолей на яичниках, это выяснилось во время гинекологического обследования больной. Понадобилась срочная операция.

Уже через час пациентку избавили от непосильной ноши. Для сравнения: средний вес новорожденных детей — около 3, 5 килограммов, шестилетних — от 18 до 23, а совокупный вес удаленных опухолей оказался целых 20 килограммов. Каково было пациентке таскать в себе такой груз, знает только она и ее соратницы по несчастью.

В их числе, к примеру, жительница Челябинка, рассказывает издание URA.RU. Как и подмосковная пациентка, о своей проблеме она также не догадывалась. Но огромный живот ей покоя не давал — как ни старалась женщина привести себя в форму, все напрасно. А еще вместе с этим болела и опухала нога. В том, что у этих симптомов одна причина, врачи убедились только недавно, после обследования. Оно показало наличие огромной опухоли в матке. Причем выросла она как на дрожжах, меньше чем за год.

Ситуация оказалась настолько запущенной, что для проведения операции привлекли аж четыре специалиста — два гинеколога, хирурга и уролога, а длилась она целых шесть часов. Общими усилиями больную освободили от 20-килограмовой миомы.

«Часто на большие опухоли приглашают на операцию хирурга, большой разрез нужно делать. Плюс бывают сращения между органами брюшной полости и опухолями матки, яичников», —пояснил хирург больницы Владимир Плаксин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как как «слоновьи ноги» стали наказанием для жительницы Ставрополья.

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