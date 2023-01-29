Снявшаяся голой Варнава ответила на критику новой обнаженкой: «38-летнее тельце»

Актриса и звезда Comedy Woman высказалась о своих пластических операциях после хейта в соцсетях из-за съемки в откровенной сцене. Многие российские знаменитости поддержали коллегу.

Российская актриса и звезда юмористического шоу Екатерина Варнава ответила на критику, с которой на нее обрушились после съемок полностью голой в сериале «Фандорин. Азазель». В своих соцсетях она опубликовала обращение к подписчикам и серию полуобнаженных фотографий.

«Почему голая, почему балахоны, почему худая, почему толстая, почему блондинка, почему в темный покрасилась, что с носом, что с губами, что с глазами, что с тобой, ты кто, что я здесь делаю?» — перечислила претензии поклонников актриса.

Екатерина считает, что вопросы о ее пластических операциях и внешности рождаются из-за «эмоциональных качелей» подписчиков. В качестве первой части ответа она опубликовала три снимка, на которых сидит на стуле в кружевном нижнем белье белого цвета и таких же коротких чулках. Вторая часть ответа оказалась письменной.

«Дорогие мои, самые красивые, идеальные, правильные люди, главное — чтобы вы себе нравились и чтобы вас все в вашей жизни устраивало. А я как-нибудь со своим 38-летним тельцем и желанием быть такой, какой мне хочется вчера, сейчас и завтра пока справляюсь сама. Если что, я знаю, что могу обратиться к вам за советом. Обожаю вас и ценю, что находите в своей активной и насыщенной жизни время зайти обосрать мою внешность», — поблагодарила хейтеров Варнава.

В заключение актриса отметила, что в последнее время жизнь всех россиян сильно изменилась. Поэтому есть более важные вопросы, чем-то, каким средством Варнава «заколола подмышки». Знаменитость призналась, что ее саму сейчас больше всего волнует здоровье близких.

Судя по комментариям, другие российские звезды этот подход разделяют.

«Обожаю», — написал певец Сергей Лазарев.

«Почему так красиво?» — сделал комплимент шоумен Тимур Родригез.

«Очень круто», — оценила солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

«Гениально», — добавил певец Митя Фомин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава предстала перед поклонниками с короткой стрижкой под мальчика и необычном прикиде. Почему всегда женственная и утонченная красавица резко сменила прическу, а из шикарных платьев переоделась в размашистые вещи, рассказал психолог Андрей Зберовский.