Власти Запорожской области прокомментировали удар ВСУ из РСЗО HIMARS по ж/д мосту
Четыре человека были ранены. Двое из них в тяжелом состоянии.
Фото: www.globallookpress.com / AFLO
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал обстрел железнодорожного моста в поселке Светлодолинское. Он отметил, что на объекте велись ремонтные работы.
«Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан», — написал Балицкий в официальном Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Оперативную информацию сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Известно, что всего в результате удара украинской стороны из РСЗО HIMARS пострадали девять человек. Бойцы ВСУ выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня, в Запорожской области одну из которых ВС РФ удалось сбить.
«Убиты пять человек. Четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», - сообщил Рогов в личном блоге.
Спецоперация на территории Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида киевского режима и ликвидация радикалов.
Ранее 5-tv.ru показывал кадры последствий удара украинских националистов из американских РСЗО HIMARS по мосту в Запорожской области.
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