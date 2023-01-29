Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине

Ни одна из стран альянса не верит в победу киевского режима в конфликте с Россией.

Запад специально растягивает поставки военной техники Украине, чтобы создать видимость поддержки киевских властей. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

«НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. А другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик уверен, что число обещанных Киеву западных танков не достигнет и половины того, что запросил главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в декабре 2022 года.

По мнению Риттера, поставляя вооружение Украине, НАТО создает себе политический имидж и демонстрирует, что якобы делает все возможное для победы киевского режима. Однако в итоге всю вину за поражение возложат на главу Незалежной Владимира Зеленского, резюмировал военный.

Главком украинских вооруженных сил Залужный в декабре заявил, что сможет выбить российские войска из Запорожской и Херсонской областей, если Запад передаст Киеву дополнительно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, что даже по откровенно наглым просьбам украинских властей является невероятно огромным траншем.

Журнал Newsweek ранее написал, что настоящая причина помощи США Украине заключается в ее богатых ресурсах. В частности, Вашингтон интересуют украинские запасы титана, который американское МВД назвало жизненно важной составляющей для национальной и экономической безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер назвал бесполезной передачу Киеву танков Abrams и Leopard.