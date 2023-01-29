Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Офицер разведки США в отставке Риттер обвинил НАТО в имитации военной помощи Украине

Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Ни одна из стран альянса не верит в победу киевского режима в конфликте с Россией.

Запад специально растягивает поставки военной техники Украине, чтобы создать видимость поддержки киевских властей. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

«НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. А другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик уверен, что число обещанных Киеву западных танков не достигнет и половины того, что запросил главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в декабре 2022 года.

По мнению Риттера, поставляя вооружение Украине, НАТО создает себе политический имидж и демонстрирует, что якобы делает все возможное для победы киевского режима. Однако в итоге всю вину за поражение возложат на главу Незалежной Владимира Зеленского, резюмировал военный.

Главком украинских вооруженных сил Залужный в декабре заявил, что сможет выбить российские войска из Запорожской и Херсонской областей, если Запад передаст Киеву дополнительно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, что даже по откровенно наглым просьбам украинских властей является невероятно огромным траншем.

Журнал Newsweek ранее написал, что настоящая причина помощи США Украине заключается в ее богатых ресурсах. В частности, Вашингтон интересуют украинские запасы титана, который американское МВД назвало жизненно важной составляющей для национальной и экономической безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер назвал бесполезной передачу Киеву танков Abrams и Leopard.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Она уже не с ним»: Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой
22:27
В США обвинили Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане
22:08
Названы опасные осложнения, которые может спровоцировать грипп
21:48
Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине
21:25
Андрей Соколов раскрыл правду о том, сколько раз был женат на самом деле
21:06
Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева

Сейчас читают

Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023