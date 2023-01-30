Глафира Тарханова о своей диете: «Некоторые ингредиенты вызывали недоумение»

Артистка и многодетная мама призналась, что ее стройность — не дар природы, а постоянная работа и множество ограничений.

Актриса Глафира Траханова рассказала о своем особом рационе, благодаря которому она остается в форме. Звезда замужем за коллегой Алексеем Фаддеевым, пара воспитывает четверых наследников и успевает строить успешную карьеру. Выглядеть при этом сногсшибательно непросто, поэтому многодетная мама следит за внешностью при поддержке специалистов.

По словам артистки, эксперты составили для нее специальный рацион — меню на 28 дней, в котором подробно описан каждый прием пищи. За это время, отметила знаменитость, у нее выработалась привычка питаться правильно без ущерба для фигуры. В эфире НТВ она рассказала об этом необычном списке блюд: один из завтраков, например, состоял из чашки кофе и горстки ягод.

«Оно не сильно отличается от диетического питания, хотя есть некоторые ингредиенты, которые вызывали у меня некоторое недоумение. Но потом я привыкла», — сказала Тарханова.

Ведущий ток-шоу Иосиф Пригожин был поражен — он заявил, что актриса испытывает на прочность свое здоровье. В ответ Тарханова отметила, что чувствовала себя комфортно, но самое главное — она добилась отличных результатов. Пусть приходилось постоянно брать с собой контейнеры с едой, зато удалось сбросить довольно большой вес. Еще добавила, что на такой диете после горького кофе и яблочки кажутся вкусным десертом. До сих пор звезда уверена: каждую конфету в своем меню нужно считать.

Ранее, писал 5-tv.ru, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о диете, благодаря которой сбросил десять килограммов.