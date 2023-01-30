В Петербурге прошел марафон «Дорога жизни» в память о защитниках Ленинграда

В Петербурге состоялся легендарный марафон «Дорога жизни». Его проводят вот уже 54 года в память о погибших защитниках блокадного Ленинграда. Несмотря на промозглую погоду пробежать по знаменитой трассе, соединяющей Северную столицу с Ладожским озером, пришли тысячи спортсменов. Корреспондент «Известий» Максим Облендер побывал на акции и выяснил, почему с каждым годом марафон становится все популярнее.

Здесь у каждого своя техника разминки и свои секреты: как сохранять тепло, силы и темп. Фольгированные одеяла, несколько спортивных напитков за поясом.

«Четыре, три, два, один! И вот, наконец, дан стартовый свисток, начинается самый ожидаемый марафонский забег. Впереди 42 километра и 200 метров!» — передает с запуска марафона корреспондент.

54-й зимний международный марафон «Дорога жизни» посвящен 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. У мемориала «Разорванное кольцо» возложили цветы, и снова звучал блокадный метроном.

Богдан Терещенко не просто бежал марафон, он отправился в путь еще в пять часов утра и к тому моменту, когда стартовали все, он уже отмахал 42 километра — курс на двойной марафон.

«Каждый спортсмен знает свой темп, и если он будет бежать быстрее, чем нужно, он сгорит, закислится и прочее, ну это физиология. На самом деле усталость накопилась, она в мышцах, поэтому обратная дорога будет однозначно тяжелее. Но меня всегда восхищают люди, в том числе, которые меня обгоняют, в том числе в возрасте», — рассказал Богдан Терещенко.

Это про Михаила Гершмана, жителя блокадного Ленинграда. Для него это 14-й марафон, с которым, в свои 87 лет, он легко справился.

«Это образ жизни, без этого уже я не могу, это для меня эликсир молодости, когда я прихожу на соревнования и участвую в пробеге», — поделился секретом житель блокадного Ленинграда.

От мемориала «Цветок жизни» стартовали участники забега на километр и пять километров. Блокадники и ветераны прошли маршрут скандинавской ходьбой. Спортсменов приветствовал Григорий Колгашкин.

«Не пропустил ни одного марафона „Дорога жизни“, начиная с 70-го года», — напоминает ведущий.

Все именно так. Колгашкин с друзьями и заложил эту традицию 54 года назад.

«И пробежали мы первый раз пять человек. Но эти пять человек пробежали два раза, и больше не стали бегать. А я настолько был увлечен и молод тогда был. На сегодняшний день, 21 января мне исполнился 91 год», — рассказал основатель марафона.

Сотрудники полиции, почетные доноры, спасатели в полном обмундировании, люди разных профессий говорят, это маленькое испытание не сравнится с тем, через что пришлось пройти ленинградцам в блокаду. Эта победа — в честь них. Ну а памятные медали, фотографии и эти эмоции — как еще один стимул вернуться на «Дорогу жизни» следующей зимой на юбилейный 55 марафон.