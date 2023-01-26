«Только через развод»: Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Анастасия Костенко предупредила Дмитрия Тарасова о разводе после упоминания Ольги Бузовой

«Только через развод»: Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Футболист намеревался пошутить, вспомнив бывшую возлюбленную. Но жена юмора не поняла и сразу сказала, что ждет их семью, если подобные фразы будут сказаны вновь.

Хоть футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко каждый раз опровергают слухи о проблемах в семье и скором разводе, то и дело параллельно они провоцирует публику сомневаться в том, что в их отношениях гармония и идиллия. На днях таким поводом стало упоминание спортсмена своей бывшей жены Ольги Бузовой.

Пару Костенко и Тарасова пригласили на гендер-пати рэпер T-killah и его жена Мария Белова. В начале мероприятия гости начали предлагать имя для будущего ребенка пары. Футболист неожиданно повернулся к камере и вспомнил о Бузовой. Спортсмен, если родится девочка, предложил назвать Ольгой, отметив — ему это имя очень нравится.

«Нормальное имя, вообще топ», — добавил Тарасов.

Услышав это, Костенко сразу пояснила мужу, что ждет их семью вперед после такого решения

«Только через развод», — сказала она.

К слову, Бузова уже давно пережила развод с Тарасовым. Она продолжает искать новую любовь, записывать песни, ездить по российским городам с концертами. В это же время Тарасов, кажется, бывшую жену не забыл. Летом прошлого года, к примеру, он предложил певице вместе начать работать над его новым проектом. Положительной реакции не последовало. Бузова попросила Тарасова перестать привлекать к себе внимание ее именем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова не выйдет замуж.

Тема:
Ольга Бузова
24 янв
«Выйду замуж»: Ольга Бузова получила предсказание о скором исполнении давней мечты
22 янв
Верные подруги, картошка и черная икра: как Бузова отпраздновала 37-летие
21 янв
Бузова показала округлившийся живот на дне рождения: «Столько теплых слов!»
20 янв
Есть множество гипотез: почему Ольга Бузова выглядит моложе своих лет
20 янв
Уже похвасталась: Бузовой подарили сережки за 170 млн рублей в честь дня рождения
19 янв
Прощай заграница! Бузовой могут запретить покидать Россию из-за долгов
19 янв
Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица
19 янв
Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
16 янв
Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
12 янв
Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
«Только через развод»: Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой
2:39
Прогнувшийся Шольц подталкивает Германию к конфликту с Россией
2:27
«Вернется тайно»: Калашникова рассекретила планы Галкина* по возвращению в РФ
2:07
Российские военные предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр
2:02
Техника раздора: как поставки танков на Украину рассорили Евросоюз
1:44
«Полная неожиданность»: концерт Урганта в Москве отменили по неизвестным причинам

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023