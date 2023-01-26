«Только через развод»: Костенко испугала Тарасова разрывом после слов о Бузовой

Футболист намеревался пошутить, вспомнив бывшую возлюбленную. Но жена юмора не поняла и сразу сказала, что ждет их семью, если подобные фразы будут сказаны вновь.

Хоть футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко каждый раз опровергают слухи о проблемах в семье и скором разводе, то и дело параллельно они провоцирует публику сомневаться в том, что в их отношениях гармония и идиллия. На днях таким поводом стало упоминание спортсмена своей бывшей жены Ольги Бузовой.

Пару Костенко и Тарасова пригласили на гендер-пати рэпер T-killah и его жена Мария Белова. В начале мероприятия гости начали предлагать имя для будущего ребенка пары. Футболист неожиданно повернулся к камере и вспомнил о Бузовой. Спортсмен, если родится девочка, предложил назвать Ольгой, отметив — ему это имя очень нравится.

«Нормальное имя, вообще топ», — добавил Тарасов.

Услышав это, Костенко сразу пояснила мужу, что ждет их семью вперед после такого решения

«Только через развод», — сказала она.

К слову, Бузова уже давно пережила развод с Тарасовым. Она продолжает искать новую любовь, записывать песни, ездить по российским городам с концертами. В это же время Тарасов, кажется, бывшую жену не забыл. Летом прошлого года, к примеру, он предложил певице вместе начать работать над его новым проектом. Положительной реакции не последовало. Бузова попросила Тарасова перестать привлекать к себе внимание ее именем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова не выйдет замуж.