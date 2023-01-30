В Подмосковье задержаны подростки, повредившие ж/д пути по заданию из Telegram

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 115

ФСБ задержала троих подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье

В Подмосковье задержаны подростки, повредившие ж/д пути по заданию из Telegram

Фото: Николай Тришин / ТАСС

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Российское законодательство расценивает подобные действия как терроризм или диверсию.

Сотрудниками ФСБ были задержаны три школьника, которые намерено повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Железная дорога на перегоне Курского направления была выведена из строя подростками по заданию из Telegram.

Представители ведомства рассказали, что неизвестные в мессенджере предложили восьмиклассникам сделку — повреждение транспортной инфраструктуры в обмен за денежное вознаграждение. Выполнение задачи согласно инструкциям школьники засняли на видео, чтобы отчитаться и получить деньги.

В ФСБ подчеркнули, что подобные действия расцениваются как терроризм или диверсия. За подобное преступление может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. В ведомстве добавили: гражданам следует проявить бдительность и исключить общение с лицами, которых используют в своих целях спецслужбы Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что главного IT-специалиста российской таможни задержали в Москве.

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