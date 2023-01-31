Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности в РФ

Данные изменения внесены в указ от 14 июня 2012 года.

Глава государства Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности в России. Об этом сообщается в новом документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные изменения предусматривают принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

В частности, теперь решение об установлении «красного» уровня террористической опасности будет принимать председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) на основании представления председателя региональной антитеррористической комиссии. Решение установить «синий» уровень и «желтый» — в полномочиях региональных комиссий, если это не противоречит решениям главы НАК.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил факты причастности киевского режима к организации террористических актов. Украинские СМИ 24 января цитировали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России.





