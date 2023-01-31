Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности в РФ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности в России

Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности в РФ

Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Данные изменения внесены в указ от 14 июня 2012 года.

Глава государства Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности в России. Об этом сообщается в новом документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные изменения предусматривают принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

В частности, теперь решение об установлении «красного» уровня террористической опасности будет принимать председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) на основании представления председателя региональной антитеррористической комиссии. Решение установить «синий» уровень и «желтый» — в полномочиях региональных комиссий, если это не противоречит решениям главы НАК.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил факты причастности киевского режима к организации террористических актов. Украинские СМИ 24 января цитировали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России.



-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности в РФ
14:27
Дочь Юлии Началовой поделилась своей болью: «Я научилась плакать бесшумно»
14:18
Гавайское блюдо стройности: шеф Емельяненко раскрыл рецепт поке с хурмой
14:15
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
14:10
МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году
13:59
Стало известно, осмелится ли Максим Галкин* вернуться в Россию

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023