В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 608

Песков: угрозы Киева ударить по российским городам говорят о правильности намерений Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Песков напомнил факты причастности киевского режима к организации террористических актов.

Заявления Украины о возможности нанесения ударов по российским городам только подтверждают правильность избранного Россией пути по защите страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами как раз вчера вспоминали факты причастности киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дарьей Дугиной, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности», — сказал он на брифинге.

Украинские СМИ 24 января цитировали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

В декабре киевский режим заявил о планируемых атаках по российским объектам, расположенным, в том числе в Сибири. При этом власти Украины намекали на появление у них некоего «супероружия» собственного производства.

Как сообщал 5-tv.ru, в США заявили, что перестали сдерживать Вооруженные силы Украины в вопросе нанесения ударов по России. Таким образом, за океаном дали зеленый свет на обстрел российских территорий.

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