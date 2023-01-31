Случайные находки: как могут образоваться 20-килограммовые опухоли у женщин

В группе риска — женщины, которые не проходят обследования у врачей на протяжении пяти-десяти лет.

Российские медики на прошлой неделе спасли двух пациенток с аномальными по размеру опухолями. В одном случае они поразили яичники, в другом — матку. При этом женщины даже не подозревали о наличии новообразований, считая, что просто страдают от лишнего веса. В чем угроза таких ситуаций, рассказала 5-tv.ru акушер-гинеколог Нино Какучая.

По словам врача, появление подобных опухолей — результат безответственного отношения пациенток к своему здоровью. Скорее всего, они не обращались к врачам на протяжении нескольких лет. Нино Какучая уточнила, что при проведении обследований подобные опухоли удается обнаружить гораздо раньше — до тех пор, пока они разрастутся и будут весить столько же, сколько шестилетний ребенок.

«Соответственно, пациент, если регулярно два раза в год ходит к гинекологу, то вероятность того, что у него обнаружат опухоль весом 20 килограммов практически отсутствует. Чаще всего это пациенты, которые пять-десять лет не посещали врача», — подчеркнула Нино Какучая в эксклюзивном комментарии.

Акушер-гинеколог отметила, что доброкачественные опухоли яичников могут негативно отразиться на репродуктивной функции женского организма, сопровождаться болями, смещать внутренние органы и даже создать угрозу для жизни. Злокачественные опухоли также страшны летальным исходом.

«Такая большая опухоль скорее всего сопровождаться должна была какими-то симптомами: либо боль, либо нарушение функций смежных органов», — пояснила акушер-гинеколог.

При этом лишний вес пациентов, по словам гинеколога, не мог спровоцировать такой серьезный рост опухолей.

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