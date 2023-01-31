Случайные находки: как могут образоваться 20-килограммовые опухоли у женщин

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 55

Акушер-гинеколог Нино Какучая перечислила причины появления гигантских опухолей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В группе риска — женщины, которые не проходят обследования у врачей на протяжении пяти-десяти лет.

Российские медики на прошлой неделе спасли двух пациенток с аномальными по размеру опухолями. В одном случае они поразили яичники, в другом — матку. При этом женщины даже не подозревали о наличии новообразований, считая, что просто страдают от лишнего веса. В чем угроза таких ситуаций, рассказала 5-tv.ru акушер-гинеколог Нино Какучая.

По словам врача, появление подобных опухолей — результат безответственного отношения пациенток к своему здоровью. Скорее всего, они не обращались к врачам на протяжении нескольких лет. Нино Какучая уточнила, что при проведении обследований подобные опухоли удается обнаружить гораздо раньше — до тех пор, пока они разрастутся и будут весить столько же, сколько шестилетний ребенок.

«Соответственно, пациент, если регулярно два раза в год ходит к гинекологу, то вероятность того, что у него обнаружат опухоль весом 20 килограммов практически отсутствует. Чаще всего это пациенты, которые пять-десять лет не посещали врача», — подчеркнула Нино Какучая в эксклюзивном комментарии.

Акушер-гинеколог отметила, что доброкачественные опухоли яичников могут негативно отразиться на репродуктивной функции женского организма, сопровождаться болями, смещать внутренние органы и даже создать угрозу для жизни. Злокачественные опухоли также страшны летальным исходом.

«Такая большая опухоль скорее всего сопровождаться должна была какими-то симптомами: либо боль, либо нарушение функций смежных органов», — пояснила акушер-гинеколог.

При этом лишний вес пациентов, по словам гинеколога, не мог спровоцировать такой серьезный рост опухолей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему могут болеть родинки на теле и могут ли они становиться опухолями.

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ должной компетенции в политике
15:55
Скучает по дому, но нуждается в ИВЛ: как изменилось состояние Романа Костомарова
15:40
Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО
15:34
Путин поручил внедрить искусственный интеллект в экономику и соцсферу России
15:20
«Сбывшийся человек»: Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма
15:17
Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023