Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в руководстве Германии находятся неопытные политики. О том, что люди в немецком руководстве не имеют соответствующей компетенции, он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор отреагировал на новость о лидере партии «Христианско-демократический союз». Ранее Фридрих Мерц назвал «подарком» Кремлю слова МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России».

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», — прокомментировал Пушков.

По его словам, бывшие лидеры Германии от Вилли Брандта до Гельмута Коля, которые своими глазами видели ужасы Второй Мировой войны и знали цену миру, были бы крайне расстроены узнав, кто стал их преемниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранных дел Германии Бербок сделала «подарок» Кремлю.