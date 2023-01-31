Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ должной компетенции в политике

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Вилли Брандт и Гельмут Коль были бы в ужасе от нынешнего немецкого руководства.

Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ должной компетенции в политике

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в руководстве Германии находятся неопытные политики. О том, что люди в немецком руководстве не имеют соответствующей компетенции, он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор отреагировал на новость о лидере партии «Христианско-демократический союз». Ранее Фридрих Мерц назвал «подарком» Кремлю слова МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России».

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», — прокомментировал Пушков.

По его словам, бывшие лидеры Германии от Вилли Брандта до Гельмута Коля, которые своими глазами видели ужасы Второй Мировой войны и знали цену миру, были бы крайне расстроены узнав, кто стал их преемниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранных дел Германии Бербок сделала «подарок» Кремлю.

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