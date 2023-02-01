«Как под крылом ангела»: вдова Назарука рассказала об их совместной жизни

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 18

Вдова Назарука рассказала, что всегда чувствовала себя с ним «как под крылом ангела»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Супруги были неразлучны не только в личной жизни, но и на работе.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук был женат на художнице-педагоге Евгении. Их совместная жизнь прошла очень дружно, и Евгения Николаевна чувствовала себя как «под крылом ангела», о чем рассказала 5-tv.ru на прощании с великим мультипликатором.

«Моя жизнь с Вячеславом Михайловичем была как под крылом ангела. Я очень маленькая с ним встретилась, в мои 15 лет. И он меня всю жизнь учил. Мы не ссорились, мы разбирали все ситуации и жили очень дружно», — рассказала Евгения Николаевна.

Вячеслав Михайлович и Евгения Николаевна вырастили двоих дочерей — Ольгу и Алину. Первая пошла по стопам родителей и стала художницей, а вторая посвятила карьеру музыке.

Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Он создал образы самых знаменитых персонажей советских мультфильмов: кота Леопольда, Крошки Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин выразил соболезнования вдове Назарука.

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