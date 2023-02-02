Спрятался на Алтае: что стало с красавцем 2000-х солистом MACHETE

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 105

Солист MACHETE отправился на Алтай и строит там карьеру

Спрятался на Алтае: что стало с красавцем 2000-х солистом MACHETE

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Знаменитый вокалист облетел чуть ли не всю планету и наконец нашел место покоя.

Певец Ярослав Малый стал настоящим секс-символом в 2000-е годы. Ни одна дискотека не обходилась без популярных треков артиста, его песни крутили по всем радио, а совместный клип с актрисой Равшаной Курковой посмотрели 65 миллионов человек. На то время пришелся пик славы вокалиста. А что сейчас со знаменитостью? Куда он запропастился?

Несколько лет 49-летний солист MACHETE не общался с журналистами, однако продолжал записывать новые песни и альбомы. Из Киева он сначала переехал на Бали, там музыкант прожил полтора года. Яркое солнце и береговой песок надоели вокалисту и тот поддался душевному порыву. Ярослав Малый отравился в свое место силы — на Алтай.

«Мы попробовали много точек на карте, ведь путешествуем продолжительное время… И все равно нас, как ни крути, тянет сюда. Теперь мы на Алтае, где такая чистая творческая энергия, такого нет нигде в мире. С группой решили, что нужно закончить наш альбом именно здесь», — приводит его слова StarHit.ru.

По словам артиста, на переезд его натолкнул сын. Однажды мальчик сидел с отцом у океана и спросил его: «Папа, давай поедем дальше?» Ярослав опешил от предложения ребенка, но прислушаться все-таки решил.

Стоит отметить, что в Алтайском крае действительно особенная атмосфера. Ранее 5-tv.ru сообщал, как журналистку и телеведущую Ксению Собчак в бане на Алтае сравнили с супом.

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