Куда исчезла одна из самых красивых российских актрис Эльвира Болгова?

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Полина Долгова
Полина Долгова 912

Актриса Эльвира Болгова решила уйти из кино и заняться преподаванием

Куда исчезла одна из самых красивых российских актрис Эльвира Болгова?

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Поклонники звезды беспокоятся, что с ней случилось что-то страшное. Где сейчас она может находиться?

Актриса Эльвира Болгова заявила, что решила сменить поле деятельности. Больше она не снимается в кино, а преподает. Недавно актриса открыла «Актерскую школу Эльвиры Болговой», где обучает детей актерскому мастерству, технике речи, пластике и всем азам профессии актера. Об этом сообщает издание «Киноафиша».

Слава пришла к Болговой благодаря роли в фильме «Тесты для настоящих мужчин», где она сыграла вместе с Алексеем Серебряковым. Светловолосая девушка, с изящной фигуркой и проницательными голубыми глазами сразу покорила сердца кинозрителей.

После успеха картины в 1998 году, актрисе стали поступать и другие предложения. Кинокартины стали сыпаться на Эльвиру в завидной регулярностью.

Девушка снималась в таких картинах, как «Папа напрокат», «Остров ненужных людей», «Девушка средних лет», Близнецы». Последней ролью Болговой значится фильм «Девичник» 2017 года.

На данный момент актриса ведет активную деятельность в Instagram*, выкладывает посты и курсы по обучению. Ее аккаунт уже собрал больше 35 тысяч подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда КВН и сериала «Зема» Бординов поссрился с женой из-за постельной сцены и исчез. Популярный пензенский блогер Тяпа снялся в «слишком откровенной и довольно реалистичной» интимной сцене. С момента скандала с супругой он не выходил на связь больше двух суток.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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