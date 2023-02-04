«С приятных вестей»: Волочкова показала свое утреннее состояние

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 93

Волочкова опубликовала в сети утреннее селфи в полотенце

«С приятных вестей»: Волочкова показала свое утреннее состояние

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Танцовщица, по-видимому, решила дать аудитории отдохнуть от своих жизненных перипетий. Что она продемонстрировала фанатам?

Свой утренний внешний вид показала балерина Анастасия Волочкова. Фотографию она опубликовала в социальных сетях. Эпатажная блондинка обернулась красным полотенцем и с томным взглядом сделала селфи.

«Утро началось с приятных вестей», — подписала фото селебрити.

Впрочем, экс-прима Большого умеет радовать поклонников не только необычными снимками, но и событиями в жизни. Накануне она оправдалась за так называемое «пьяное» интервью с журналисткой Аленой Жигаловой. Поклонники приметили, что у Волочковой была путаница в мыслях, и не совсем внятная речь. Кроме того, артистка упомянула подробности личной жизни коллег по цеху.

Фото: Instagram* / volochkova_art

Досталось и самой Жигаловой, зрители обвинили ее в том, что та, зная о любви балерины к шампанскому, специально принесла его на интервью для поднятия просмотров, однако журналистка заявила, что ее гостья знала обо всех съемочных нюансах и согласилась на такой формат. К слову, на странице Волочковой после появилась запись со ссылкой на новую беседу с другой журналисткой. Было подмечено, что разговор прошел «без подстав и провокаций».

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась Волочкова после Мальдив.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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