«С приятных вестей»: Волочкова показала свое утреннее состояние

Танцовщица, по-видимому, решила дать аудитории отдохнуть от своих жизненных перипетий. Что она продемонстрировала фанатам?

Свой утренний внешний вид показала балерина Анастасия Волочкова. Фотографию она опубликовала в социальных сетях. Эпатажная блондинка обернулась красным полотенцем и с томным взглядом сделала селфи.

«Утро началось с приятных вестей», — подписала фото селебрити.

Впрочем, экс-прима Большого умеет радовать поклонников не только необычными снимками, но и событиями в жизни. Накануне она оправдалась за так называемое «пьяное» интервью с журналисткой Аленой Жигаловой. Поклонники приметили, что у Волочковой была путаница в мыслях, и не совсем внятная речь. Кроме того, артистка упомянула подробности личной жизни коллег по цеху.

Фото: Instagram* / volochkova_art

Досталось и самой Жигаловой, зрители обвинили ее в том, что та, зная о любви балерины к шампанскому, специально принесла его на интервью для поднятия просмотров, однако журналистка заявила, что ее гостья знала обо всех съемочных нюансах и согласилась на такой формат. К слову, на странице Волочковой после появилась запись со ссылкой на новую беседу с другой журналисткой. Было подмечено, что разговор прошел «без подстав и провокаций».

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась Волочкова после Мальдив.

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