«Жив, но не здоров»: Гоген Солнцев объяснил слухи о своей смерти

Почему все это время знаменитость хранил молчание?

Российский шоумен Гоген Солнцев все-таки жив. Артист вышел на связь и признался, что не отвечал на звонки из-за сильной слабости. Об этом сообщает StarHit.ru.

По его словам, он болел коронавирусом.

«Первый день сбил температуру. Но теперь уже 35 градусов. Спасибо за беспокойство», — говорит Солнцев.

Новости о смерти шоумена появились в сети из-за заявления его жены Полины Давыдовой, которой кто-то позвонил и объяснил, что ее любимый мертв.

До этого Солнцев получил очень серьезную травму из-за неудачного падения и Давыдова предположила, что это и могло стать причиной его кончины.

Потом Давыдова сообщила, что ей не выдают тело мужа. В это же время ее мама и, по совместительству, бывшая жена Гогена Солнцева — Екатерина Терешкович переживаний ближайшей родственницы не разделила, а наоборот обрадовалась новости.

При этом помощник знаменитости Лидия объяснила изданию, что общалась с шоуменом около недели назад, ни на какие проблемы со здоровьем он не жаловался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-жена Солнцева обрадовалась новости о смерти шоумена.