Израиль изучит возможность передачи боевой техники Украине

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Игорь Рязов
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Биньямин Нетаньяху пообещал изучить вопрос поставок оружия Киеву

Израиль изучит возможность передачи боевой техники Украине

Фото: www.globallookpress.com / Oren Nahshon

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Тель-Авив может направить Киеву системы ПРО «Железный купол».

Власти Израиля изучат возможность поставки боевой техники Украине. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Вопрос поставок вооружений был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который сочту приемлемым», — сказал премьер-министр в интервью телеканалу LCI.

Решение о передаче вооружений Украине будет приниматься с учетом национальных интересов Израиля, заверил Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что граждане Израиля уже оказывают гуманитарную помощь украинцам.

Несколькими днями ранее израильский премьер-министр заявил, что в стране обсуждается передача Украине систем противоракетной обороны «Железный купол». По его словам, США уже направили Украине «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. Нетаньяху подчеркнул, что это было только решением Вашингтона.

Также глава правительства Израиля говорил, что готов выступить в качестве посредника на переговорах России и Украины, если поступит соответствующий запрос.

В конце прошлого года сообщалось, что Израиль отказывается поставлять свои системы ПРО «Железный купол» Украине, потому что боится их перехвата и изучения Россией. Такое объяснение предложил бригадный генерал Яков Нагель в статье для The National Interest. Он также добавил, что Израиль сам нуждается в пополнении частей «Куполами» и не хочет портить отношения с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как и чем Россия может уничтожить «Железный купол» Израиля.

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