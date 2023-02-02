И моргнуть не успеете: как и чем Россия может уничтожить «Железный купол» Израиля
Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожит «Железный купол» Израиля ракетами «Искандер»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru
Незалежная превращается в полигон военных действий для стран Североатлантического альянса. Зачем Тель-Авиву давать вооружения Украине?
Израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» Россия сможет поразить зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Искандер» в зоне специальной военной операции. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Собеседник добавил, что для поражения также подойдут маловысотные беспилотники.
«Кроме того, есть ракета Х-31, предназначенная для уничтожения ЗРК», — сказал эксперт.
Он уточнил, что «Железный купол» не подойдет для боевых действий на Украине, несмотря на его мощность и достаточно быстрое определение траектории полета ракеты, поскольку не может справиться с массированными ударами, а только с одиночными.
«Он маломобильный, неспособен отражать атаки беспилотных летательных аппаратов», — пояснил Кнутов.
Историк подчеркнул, что Израиль поставляет вооружение Киеву для того, чтобы проверить его в условиях реальных боевых действий. Таким образом, Украина для Тель-Авива не более чем полигон, как и для всех стран Североатлантического альянса. Поводом для изменения решения по поставкам с израильской стороны, по мнению Кнутова, могли послужить ухудшившиеся отношения с РФ. Раньше Израиль опасался передавать вооружения в Незалежную.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. На фоне боевых действий недружественные к России страны стали оказывать помощь украинским неонацистам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие истребители могут передать Украине.
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