Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре

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Российские войска вплотную подошли к окраине города.

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Проблемы у украинских войск и в Угледаре. Французский телеканал опубликовал репортаж из города. По словам комментаторов, солдаты сильно измождены.

Сейчас российские войска стоят на окраине Угледара. И если ВСУ вынуждены прятаться от огня в том, что осталось от домов, то россияне надежно укрыты в бункерах. В ряде случаев площадь таких подземных убежищ может достигать десятков квадратных метров.

Тема:
Спецоперация
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