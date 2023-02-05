Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре
Российские войска вплотную подошли к окраине города.
Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru
Проблемы у украинских войск и в Угледаре. Французский телеканал опубликовал репортаж из города. По словам комментаторов, солдаты сильно измождены.
Сейчас российские войска стоят на окраине Угледара. И если ВСУ вынуждены прятаться от огня в том, что осталось от домов, то россияне надежно укрыты в бункерах. В ряде случаев площадь таких подземных убежищ может достигать десятков квадратных метров.
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