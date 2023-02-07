Невролог назвала способы предотвращения деменции в старости

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Невролог Чудинская назвала работу в режиме многозадачности способом предотвратить деменцию

Невролог назвала способы предотвращения деменции в старости

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Karl-Heinz Spremberg

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Слабоумие в солидном возрасте — один из главных кошмаров взрослого человека. Как сохранять способность ясно мыслить до самого последнего дня?

Чтобы предотвратить деменцию в старости, нужно соблюдать простые правила в молодости. О них рассказала врач-невролог Галина Чудинская в беседе с «Известиями».

«Деменция — это синдром, сопровождающийся деградацией мышления, памяти, поведения и способности совершать ежедневные действия. Хотя с деменцией обычно сталкиваются пожилые люди, она не считается нормальным проявлением старения», — отметила доктор.

По словам Галины Чудинской, к упадку когнитивных способностей приводят разные заболевания. Среди них — болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и сосудистая деменция. Определенного лечения таких недугов пока нет. Однако слабоумие можно предотвратить, если все делать правильно в молодости.

Один из способов — постоянно работать головой. Врач отметила, что нужно развивать все области головного мозга: зрение, слух, абстрактное, логическое и ассоциативное мышление. Особенно это важно в детском и подростковом возрасте. В частности, человек должен много писать от руки. Во время этого процесса за формирование мыслей отвечает абстрактное мышление, за проговаривание написанных слов — центр устной речи. Также в работе участвуют мышцы рук и центр письменной речи.

«Для взрослого человека полезно быть в режиме многозадачности. Решение нескольких вопросов одновременно способствует активной работе нейросвязи и продлевает молодость мозга», — добавила врач.

Специалист предупредила, что не стоит постоянно поддерживать активность мозга на высоком уровне. Если часто перенапрягаться в нем начнут скапливаться токсичные элементы. Чтобы интеллектуальная активность шла на пользу, человек должен спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие привычки разрушают мозг и чем их заменить.

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