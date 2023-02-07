Киев рискует остаться без западных истребителей из-за российских ЗРК

Авиация, предоставленная Незалежной, окажется легкой мишенью для многоуровневой системы противовоздушной обороны РФ.

Западные союзники не хотят направлять на Украину истребители F-16 поскольку небо над линией соприкосновения тщательно контролируются российскими силами. Об этом пишет издание The Spectator.

Россия развернула в воздушном пространстве многослойную систему защиты. Для этого используются дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и множество мобильных систем средней и малой дальности — ЗРК «Бук» и «Тор».

Также, по информации издания, российские военные задействовали радиолокационные станции «Подлет». Они способны уничтожать вражескую авиацию за линией фронта. Все эти факторы и заставляют Запад попридержать поставки истребителей для Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные танки Abrams и Leopard способны только навредить Украине. Тяжеловесные машины не будут проходить по мостам и понтонным сооружениям, которые разрабатывались под характеристики советских танков. В итоге российская разведка сможет легко вычислить места дислокации западных танков.