Сексуальная травма и депрессия: чем могут обернуться парные роды для Ильюхиной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 66

Клинический психолог Иневская рассказала, чем могут обернуться парные роды для актрисы Марии Ильюхиной

Фото, видео: Instagram* / maria_iliukhina; 5-tv.ru

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Исследования доказывают, что парные роды благоприятно влияют не только на состояние женщины, но и на самого мужчину. Однако раньше мнение было противоположное.

Беременная актриса Мария Ильюхина решила рожать в присутствии мужа, несмотря на то, что у парных родов есть свои плюсы и минусы. Клинический психолог Олеся Иневская рассказала в эксклюзимнои интервью 5-tv.ru, как парные роды влияют на отношения в семье.

То, что Мария Ильюхина решила рожать при помощи партнерских родов — это прекрасно, а еще лучше, что она рассказывает об этом в социальных сетях, отмечает специалист.

«До 1980 года считалось, что рождение ребенка — исключительно женское дело. Это было связано и со строгими гигиеническими правилами, и с тем, что мужчина может получить психологическую травму, что может в дальнейшем повлиять на половую жизнь и рождение последующих детей», — объяснила эксперт.

По словам Иневской, на сегодняшний день уже есть более 35 исследований и анализов, которые доказывают, что партнерские роды позитивно влияют как на саму женщину, так и на ребенка.

«Мужчина может помогать женщине в первый период родов, когда только начинаются схватки. Он может делать массаж спины, засекать время между схватками и держать ее за руку. В это время женщина чувствует поддержку», — сообщила специалист.

Она добавила, что психологическое состояние влияет на сам процесс родов: матка лучше раскрывается у спокойных женщин. Во-вторых, у мужчины, вовлеченного в роды, устанавливается связь с ребенком. Эксперт объяснила, что это происходит на уровне гормонов. Таким образом у представителя сильного пола повышается окситоцин, отвечающий за привязанность, и понижается тестостерон, связанный с агрессией.

«Мужчины, которые присутствовали на родах, они чаще играют с детьми, лучше взаимодействуют, они готовы участвовать в воспитании ребенка, менять памперсы, гулять», — поделилась психолог и добавила, что такие отцы даже чаще стабильно выплачивают алименты в случае развода.

Стоит отметить, что мужчина, который находится на партнерских родах, точно также, как и роженица, нуждается в поддержке и внимании.

«Он переживает и за ребенка, и за женщину, но не может ничем помочь. А сам персонал иногда оставляет чувства и переживания мужчины без внимания», — прокомментировала Иневская.

Если случилось, что сами роды прошли не очень хорошо — женщина травмировалась или пострадал ребенок, то это может нанести большую психологическую травму мужчине, который был свидетелем всего этого. В таком случае, послеродовая депрессия развивает не только у женщины.

«Сами роды должны пройти правильно. Если мужчина находился у изголовья женщины и не видел физиологического процесса, то в этом случае партнерские роды благосклонно повлияют и на мужчину, и на женщину, и на их ребенка», — подвела итог специалист.

Звезде «Ворониных» 19 лет, а отец ее ребенка — студент. Эксперт уверяет, что партнерским родам все возрасты покорны. Ко всему прочему, заключила Иневская, мужчины, которые участвовали в партнерских родах, больше осознают себя в роли отца.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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