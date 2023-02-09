Телеведущая перед заплывом с хищником попросила аудиторию проголосовать: ее съест акула или получится сделать красивые кадры на память. Не дождавшись ответов, нырнула.

Телеведущая Виктория Боня вновь решила испытать свою судьбу. На этот раз под водой. Она прыгнула к акулам и вместе с ними стала плавать. Видео экстремального отдыха знаменитость опубликовала в личном блоге. На кадрах видно, как в один момент хищник слишком близко подплыл к девушке, та закричала, а после съемка оборвалась.

«Видимо, подплыла слишком близко. Акула, действительно, чуть было меня не съела», — хладнокровно высказалась Виктория Боня.

Поклонники такое развлечение не оценили. Многие возмутились: зачем знаменитость ищет опасность?

«Боня, вы постоянно играете со смертью»;

«Вы ищите смерть? Испытываете судьбу? Или жить не хотите?»

«Виктория, зачем ты злишь ангелов? К чему этот экстрим?» — написале Боне встревоженные фанаты.

К слову, в конце января телеведущая решила испытать свою судьбу, отправившись покорять гору Охос дель Саладо в Южной Америке. Это была ее вторая попытка подняться на вершину. Первая не увенчалась успехом. Впрочем, как и вторая. Во время похода здоровье Бони сильно пошатнулось. Несколько раз она отставала от группы, чтобы прийти в себя, собиралась с силами, вновь шла, но в результате поняла — еще не наступило ее время для восхождения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.