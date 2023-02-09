Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова
Бывший подполковник украинского ведомства занимался его разоблачением.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Спецслужбы России предотвратили покушение на бывшего сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.
По имеющейся информации, в ноябре диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) и члены военной разведки Минобороны Украины (ГУР МО) получили задание, предполагающее убийство Прозорова с помощью теракта.
«Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова — экс-сотрудника СБУ, который 25 марта 2019 года провел пресс-конференцию в Москве, организованную пресс-центром „Россия сегодня“, с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014–2018 годах», — рассказал представитель спецслужб.
Диверсанты оборудовали тайник, в котором хранили все необходимое для совершение теракта. Сотрудникам спецслужбы удалось найти схрон, в котором находилось оружие.
«В тайнике находилось самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО», — сказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя, в которой пытали и убивали людей.
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