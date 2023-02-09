Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» плохим кино

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов негативно оценил фильм «Чебурашка». По мнению артиста, которое он выразил в беседе с изданием ФАН, фильм отрицательно влияет на формирование мировоззрения у ребенка.

Артист не постеснялся в выражениях и объяснил, почему «Чебурашка» — плохое кино.

«Фильм „Чебурашка“ смотрел. Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель», — высказался Дмитрий Певцов.

Актер поддерживает мнение, что в картине нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком. А это плохо, так как фильм адресован детям. Деятель культуры уверен, что такие персонажи могут найти отклик у взрослой аудитории, но окажут негативное влияние на несозревший детский разум.

Певцов считает, что единственный персонаж с положительными характеристиками в фильме — это выдуманное существо по имени Чебурашка.

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Также актер увидел в картине трансгуманистическую идеологию, и сравнил Чебурашку с искусственным интеллектом, который может все: и обыгрывать кого-угодно в шахматы, и учиться с феноменальной скоростью и быть настоящем другом.

Из-за этого политик сравнил фильм с отравленной конфетой в красивой обертке и отметил, что в «Чебурашке» больше западного, чем отечественного, но этого многие просто не замечают.

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