Число погибших от взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до восьми

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 165

Под завалами все еще могут находиться люди.

Число погибших от взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до восьми

Фото: © РИА Новости / Владимир Николаев

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Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска увеличилось до восьми человек. Об этом источник сообщил 5-tv.ru. Информации о личности погибшего пока нет.

Часом ранее сообщалось, что из-под завалов спасатели вытащили тела двух женщин 40 и 80 лет — они были пятым и шестым погибшим соответственно.

Под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели продолжают поиски. По предварительным данным, в больницы обратились уже 11 пострадавших.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек Новосибирска утром 9 февраля. Газовый хлопок спровоцировал обрушение двух подъездов и сильный пожар. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска задержаны. Ими оказались жители Омской области, которые, предварительно, ходили по квартирам и представлялись «газовщиками».

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