🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 февраля, растущая Луна в знаке Близнецы. Новая фаза Луны сулит и новые приключения. Чтобы не допустить ошибок прошлого, звезды советуют их проанализировать. Также этот день будет благоприятным для свиданий и просто времяпрепровождения с приятными вам людьми.

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♈ Овны

Овны, вы не обязаны всегда протягивать руку людям и выступать в качестве психолога. Действуя исходя из своих истинных желаний, вы освободите себя от лишних обязанностей. Звезды советуют вам иногда проявлять твердость, а также отказаться от устаревшего сценария и начать писать новую историю.

Космический совет: пора начать делать то, что хотите вы, а не другие.

♉ Тельцы

Сегодня ваш потенциал безграничен, Тельцы. Отличное время для того, чтобы разрушить стоящие между вами и мечтой барьеры. Единственное, на чем вам нужно сосредоточиться, так это на настрое! Тема финансов будет не менее важной для вас в этот день. Выполняйте необходимые дела, но и не забывайте про отдых.

Космический совет: примите изобилие в свою жизнь.

♊ Близнецы

Близнецы, вам не свойственно сдаваться при столкновении с проблемами и разного рода трудностями. Вы обладаете необходимыми для победы над вашими внутренними сомнениями качествами — силой и мудростью. Однако звезды советуют не отказываться и от помощи близких, хотя бы в качестве моральной поддержки.

Космический совет: не поддавайтесь сомнениям — все трудности преодолимы.

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♋ Раки

Раки, ваша семья — ваша крепость. Нет ничего, о чем вы не могли бы поговорить с ними. Заручитесь их поддержкой, поскольку в эти выходные вас ждут важные задачи, которые отнимут много энергии. Подготовьтесь к ним, отдохните.

Космический совет: не теряйте веру в себя, вы можете покорить любую вершину!

♌ Львы

Звезды советуют вам побаловать свою любознательную натуру, Львы. Возьмите в руки книгу, которая давно манила, запишитесь на необычные курсы или попробуйте свои силы в чем-то новом. Делайте то, что кажется вам правильным в данный момент.

Космический совет: попробуйте себя в новом деле.

♍ Девы

Впечатление о людях складывается по их действиям и словам. Сегодня звезды советуют вам быть более внимательными к себе. Когда дело доходит до рабочих вопросов, лучше принимайте решения с помощью логики, а не чувств. В противном случае, вы только сдержите свой рост на этом этапе.

Космический совет: сегодня звезды советуют больше следовать логике, а не интуиции.

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♎ Весы

Вы уже шли по этому пути раньше и точно знаете, куда он ведет, Весы. Сделайте себе одолжение, не поддавайтесь на одни и те же уловки. Определите свои личные границы и не позволяйте в него вторгаться окружающим. Также звезды предостерегают вас от возможного обмана со стороны друзей. Не пытайтесь сегодня угодить всем.

Космический совет: определите свои личные границы, не позволяйте окружающим их нарушать.

♏ Скорпионы

Сегодня благоприятный день для новых впечатлений. В выходные перед вами встанет выбор между обыденностью и новыми приключениями. Звезды советуют сделать выбор в пользу второго. Будьте открыты в своих фантазиях и желаниях — жизнь преподнесет вам приятные сюрпризы.

Космический совет: откройтесь новым приключениям, они уже не за горами!

♐ Стрельцы

Сегодня главной темой для Стрельцов станет любовь и сексуальность. Если вы хотели попробовать что-то новое, отыскать общую страсть и углубить отношения — сегодня крайне подходящий день для этого. Если вы только недавно познакомились, постарайтесь сегодня провести время вместе.

Космический совет: время выйти из зоны комфорта и насладиться новыми красками жизни!

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♑ Козероги

Пусть сегодня вас заметят и услышат, Козероги. Покажите окружающим лучшую версию себя, будьте откровенными и искренними. Не бойтесь непонимания — если оно возникнет, вы просто оказались в чужой компании. Без сомнений меняйте ее! Возможность быть собой с другими людьми — сделает вас намного счастливее.

Космический совет: самовыражайтесь так, как угодно вашей душе!

♒ Водолеи

Эту главу вашей жизни лучше всего можно описать словами «безумие и беспредел». Вам приходилось сталкиваться с множеством проблем и решать их без передышки. Так что сделайте себе одолжение — перестаньте фокусироваться только на плохом и постарайтесь отдохнуть. Со временем вы почувствуете, что горечь была от лекарства.

Космический совет: горечь дана нам, чтобы преодолевать ее.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбам нужно взять дело в свои руки. Сказать правду — далеко не всегда легко. Однако чем дольше тянуть, тем сложнее будет потом. Так что лучше сразу со всем разобраться. Помните, что вам не подходит жизнь, состоящая только из сожалений. Так что решитесь на откровение как минимум ради себя.

Космический совет: будьте честны с собой и окружающими.

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