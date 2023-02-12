🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 февраля, убывающая Луна в знаке Скорпион создает не самый благоприятный фон для новых начинаний. Сейчас лучше посвятить себя уже налаженным процессам и работе, не требующей особых усилий. Для перемен время также неподходящее. Если вы решились на них и считаете, что откладывать нельзя, проявляйте осторожность, взвешивайте каждый шаг и старайтесь точно просчитывать последствия.

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♈ Овны

Самодисциплина сейчас становится для вас очень важной темой для размышлений. Итак, найдите минутку, чтобы пересмотреть свои цели и разбить глобальные желания на маленькие конкретные задачи. В то же время будьте последовательны и знайте, что вам придется пойти на некоторые жертвы на этом пути. Едва ли большие приобретения возможны без потерь и трат, верно? Вселенная поддерживает вас на каждом шагу и продвигает вперед. Часть представителей знака почувствует желание учиться, и ему стоит последовать. Это даст еще больше возможностей для роста.

Космический совет: подумайте о своем образовании, учиться никогда не поздно.

♉ Тельцы

Поворот сюжета в сознании Тельцов — жизнь предназначена не только для размышлений. И уж точно не для сожалений о прошлом. Она предназначена для радости в каждом моменте, текущем моменте — здесь и сейчас. Былое должно лишь служить опорой, полезным опытом, который поможет избежать повторных ошибок. Пришло время вырваться из этой ментальной тюрьмы. И как можно быстрее! Вернитесь в настоящий момент и позвольте себе получить множество даров, которые он вам предлагает. Вы благословлены Вселенной на счастье, нужно только получить его! Помните, радость приходит к тем, кто способен ею поделиться.

Космический совет: любой жизненный опыт — во благо, примите его с благодарностью.

♊ Близнецы

Это правда, что судьба играет определенную роль в каждой жизни. Но ни у кого нет окончательного сценария, понимаете? Мы не посланы на Землю без силы, мы способны многое изменить. Помните, что свобода воли всегда доступна для вас. Другими словами, судьба может преподнести испытание, которое на деле окажется прекрасной возможностью. Однако без вашей инициативы мечты и стремления никогда не материализуются в физическом мире. Сегодня звезды напоминают, что нужно вернуть бразды правления своей жизнью и поверить, что все необходимые инструменты и ресурсы — рядом, наготове.

Космический совет: все инструменты жизни — в ваших руках. Но как вы их используете?

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♋ Раки

Пришло время стать по-настоящему одержимыми, Раки. Стать одержимым своими целями, мечтами, идеями и вдохновением. Взять быка за рога и пробить преграды для роста, бросить себе вызов, чтобы узнавать что-то новое. Дав себе разрешение отказаться от устаревшего сценария, вы обретете свободу, необходимую для превращения в лучшую версию себя. Однако, прежде чем вы нажмете на эту красную кнопку, найдите минутку, чтобы оглянуться на траекторию своей жизни или превратить знания в мудрость. Это поможет вам принимать решения, которые послужат вашему высшему и величайшему благу.

Космический совет: ваш прошлый опыт может многому научить. Учитесь!

♌ Львы

Вы пришли на эту Землю не для того, чтобы мариноваться в своих страданиях, Львы. Нет, никто не запрещает вам переживать, испытывать боль, рефлексировать. Но погружаться в этот мрак надолго — опасно. Итак, перестаньте быть королевой драмы (даже если вам это нравится!) и многократно прокручивать в мыслях свои провалы. Вместо этого соберитесь и возьмитесь за дело. Нужно переписать сценарий, поверить в невозможное и объединиться с невероятным человеческим опытом, зная, что Вселенная прикрывает вашу спину! Чем больше вы выражаете благодарность за благословения, посылаемые вам, тем более сильным магнитом для счастья вы становитесь.

Космический совет: верить в невозможное — возможно. Попробуйте, и ваша жизнь изменится.

♍ Девы

Вам причиняли боль не один раз. Вы выдержали испытания, пусть и понесли потери, но без этого редко получается обойтись. Однако погружение в страдание, бесконечное плавание в зыбких водах своего эго — не поможет. В этом мрачном пространстве вы создадите только больше препятствий. Итак, сделайте себе одолжение и поищите в своем сознании волшебный переключатель. Несмотря ни на что откройтесь миру и рассмотрите его с другой стороны. С лучшей стороны. Будьте внимательны к ближнему, слушайте, а не советуйте. Ваша готовность пойти навстречу поможет найти мирное решение в любом конфликте.

Космический совет: сегодня звезды просят вас больше слушать, чем говорить.

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♎ Весы

Ну и что, если не получилось ни в первый, ни во второй, ни в третий раз? Что, если вы потеряли в любви больше раз, чем вы можете сосчитать? Сегодня звезды напоминают вам, что без трудностей ни одна жизнь не обходится, но Вселенная именно вам желает только самого лучшего. И счастье придет, радость случится! Откройте свое сердце и освободите место для душевной связи, которую вы уже проявляли в прежнем опыте. Лучшим событиям и людям нужно найти свободное пространство в вашем сердце.

Космический совет: чтобы любовь пришла в жизнь, нужно освободить для нее место и время.

♏ Скорпионы

Скорпионы, ваша токсичная черта заключается в безграничной заботе. Да, беспокойство о ближнем — это благодетель, но и у дарованных вами благ должны быть границы. Вы настолько переживаете за людей, которых впустили в свое сердце, что иногда пытаетесь принимать решения от их имени. Кому это полезно? Зачастую для каждого — только вредно. Учитесь отстраняться в ситуациях, в которые вас не приглашают, не спешить с помощью, если не просят. Разрешите тем, о ком вы заботитесь, ошибаться. Просто дайте знать, что вы рядом, чтобы поддержать их в любом случае. Это часть их и вашего развития.

Космический совет: не опекайте близких чрезмерно, каждый должен совершить свою ошибку.

♐ Стрельцы

Не сомневайтесь, Стрельцы, если «друзья» сплетничают о ком-то вместе с вами, они сплетничают и о вас. Остерегайтесь таких людей и отказывайтесь играть в их игры. Остерегайтесь людей, которые хотят быть частью вашего круга, потому что это влечет за собой привилегии. Вы знаете, кто действительно надежен, кто является частью вашего племени. Вы знаете, кто стоит на вашей стороне несмотря ни на что. В ближайшее время стоит быть особенно осмотрительными и охранять свои границы и тайны.

Космический совет: вы знаете, кто ваши люди. Остальным вы имеете право сказать «нет».

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♑ Козероги

Ходить вокруг да около — это не суперсила, Козероги. Бесконечно увиливать невозможно, это неправильно, даже если со стороны кажется искусством хитрости, за которым интересно наблюдать. Что необходимо сделать сегодня? Перейти в пространство ясности и выразить свои потребности. Словами. Четко и понятно донести свои мысли до близкого человека. Поверьте, ваши отношения будут становиться все крепче и крепче по мере вашего продвижения вперед. Старайтесь увидеть реальность такой, какая она есть, не смягчайте удар и не приукрашивайте. Взвешивайте каждый шаг прежде чем совершить поступок. Но именно поступков от вас ждет Вселенная. Попытка плыть по течению оставит вас опустошенными и разочарованными.

Космический совет: четко определите, чего вы хотите, только потом действуйте.

♒ Водолеи

Водолеи порой чувствуют, что застряли в ситуации «между молотом и наковальней». Вы хотите делать то, что правильно для коллектива, но при этом не хотите жертвовать собственным счастьем. Заварите себе чашку чая и помедитируйте над своей дилеммой еще немного. Ответы, которые вы ищете, придут к вам самым неожиданным образом. Стоит сказать больше — ответы уже у вас. Нужно только настроиться на волну внутреннего голоса и приготовиться к честному диалогу с собой. Все ответы уже у вас.

Космический совет: в поисках ответа прислушивайтесь к собственной интуиции.

♊ Рыбы

Но вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали, Рыбы. Вы заслуживаете того, чтобы вас любили и чествовали за то, кто вы есть. Просто убедитесь, что вы не соглашаетесь на что-то менее волшебное! Однако убежать *не* всегда является решением (если только вы не достигли предела своего ума). Сделайте себе одолжение и выразите свои самые сокровенные желания, даже если поначалу это заставляет вас чувствовать себя уязвимыми. Вы не узнаете, стоит ли инвестировать в эту связь, если не дадите им шанс пойти вам навстречу.

Космический совет: выражайте свои самые сокровенные желания открыто и без стеснения.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 февраля.