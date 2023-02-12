«Ладно, все!» — чего стоило Мусагалиеву прощение от Киркорова

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Полина Долгова
Полина Долгова 96

Киркоров простил комика Мусагалиева и пожал ему руку

«Ладно, все!» — чего стоило Мусагалиеву прощение от Киркорова

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Из-за чего поругались знаменитости и каким было их публичное примирение?

Филипп Киркоров публично попросил прощения у Азамата Мусагалиева. Певец эстрады появился в новом выпуске шоу «Конфетка», где исполнил песню из народа, а после выступления подошел к комику и помирился.

Однако никто и не догадывался, что у Киркорова и Азамата был конфликт. Возможно, Киркорова могли задеть шутки юмориста.

«Вот оно времечко пришло, посмотреть в глазаньки. Ладно, мир! Все!» — произнес Филипп Бедросович, пожимая руку Мусагалиеву.

Также актер попросил прощения у Марины Кравец за то, что из-за него всплыла информация про шоу «Маска».

«Милая, прости меня за все, что было между нами! Я этот грех буду нести с собой по жизни», — обратился певец к ведущей.

В новом выпуске проекта поменялся состав жюри. И теперь к Азамату Мусагалиеву и Хабибу присоединилась Клава Кока, которую ранее упоминали как возможную звезду для исполнения народного хита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров выиграл суд по делу об якобы незаконно установленном причале в Московской области. В этот раз на Киркорова подал в суд местный рыбак, которому причал артиста мешал ловить рыбу. Однако выиграть дело спиннингисту не удалось.

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