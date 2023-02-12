Захарова призвала НАТО созвать экстренный саммит

Поводом стало журналистское расследование о терактах на газопроводах «Северного потока».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова полагает, что после предания огласке расследований журналиста из США Сеймура Херша, а также других журналистов о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках» необходимо созвать экстренный саммит НАТО.

«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

8 февраля публицист из США Сеймур Херш, занимающийся журналистскими расследованиями, в своем материале со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года. Прикрываясь якобы учениями Baltops водолазы военно-морского флота США — при поддержке норвежских специалистов — заминировали газопроводы.

По имеющейся у Херша информации, решение о проведении такой акции принимал глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию Херша «совершенной ложью и полной фикцией».

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков».