Блицкриг провалился: в Польше восхитились РФ, которая выстояла перед санкциями
Mysl Polska: Россия выстояла перед санкциями Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
По задумке Запада, введенные 11 тысяч новых санкций должны были буквально «смести с лица земли экономику любой страны». Но РФ выдержала.
Запад в попытках ослабить российскую экономику при помощи введения 11 тысяч новых санкций проиграл схватку с Россией, заявил журналист Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska.
«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — написал он.
По мнению обозревателя, Россия не только выстояла, но и достигла хороших результатов в области конкурентоспособности экономики, «платежного баланса». Речь шла о разнице между деньгами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и сборов. И этот баланс в 2022 году был совершенно сенсационным — Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов.
«Обмен товарами, сильно пострадавшими от санкций, вернулся на уровень, который был до спецоперации, через несколько месяцев. В итоге это был год самой большой экспортной прибыли в истории России», — отметил эксперт.
В заключении обозреватель отметил, что побеждает не тот, кто нанесет больший удар, а тот, кто выдержит больше ударов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европа увеличила объемы закупки газа из России через Турцию.
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