Блицкриг провалился: в Польше восхитились РФ, которая выстояла перед санкциями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Mysl Polska: Россия выстояла перед санкциями Запада

Блицкриг провалился: в Польше восхитились РФ, которая выстояла перед санкциями

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Спецоперация

По задумке Запада, введенные 11 тысяч новых санкций должны были буквально «смести с лица земли экономику любой страны». Но РФ выдержала.

Запад в попытках ослабить российскую экономику при помощи введения 11 тысяч новых санкций проиграл схватку с Россией, заявил журналист Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska.

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — написал он.

По мнению обозревателя, Россия не только выстояла, но и достигла хороших результатов в области конкурентоспособности экономики, «платежного баланса». Речь шла о разнице между деньгами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и сборов. И этот баланс в 2022 году был совершенно сенсационным — Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов.

«Обмен товарами, сильно пострадавшими от санкций, вернулся на уровень, который был до спецоперации, через несколько месяцев. В итоге это был год самой большой экспортной прибыли в истории России», — отметил эксперт.

В заключении обозреватель отметил, что побеждает не тот, кто нанесет больший удар, а тот, кто выдержит больше ударов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европа увеличила объемы закупки газа из России через Турцию.

Тема:
Спецоперация
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