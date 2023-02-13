Звезда «Дома-2» Антон Гусев раскрыл подробности предстоящей операции

В личном блоге знаменитость признался, что до операции его довела девушка.

Экс-участник «Дома 2» Антон Гусев готовится к операции по пересадке волос. Для этого он вместе с возлюбленной Яной Герштейн приехал в Турцию. В своей социальной сети Гусев делится не только кадрами с туристических локаций Стамбула, но и раскрывает подробности предстоящей операции.

Гусев рассказал подписчикам, что к пересадке его подтолкнула Герштейн. Он явно поддержал идею девушки и отсчитывает дни до преображения. Примечательно, контент без кепки последние дни он не публикует.

«Малыш все-таки привела меня к этому», — подчеркнул Гусев.

Антон Гусев поделился подробностями предстоящей пересадки волос. Фото: Instagram* / antongusev89

Участник телестройки встречается с Герштейн меньше года. Они начали роман после того, как Гусев расстался со второй женой Викторией Романец. Недавно пользователи сети обвинили звезду «Дома-2» в ветренности и флирте на стороне, однако мужчина ответил всем — его сердце принадлежит одной Яне.

Ранее 5-tv.ru писал, как Романец отреагировала на слухи о работе в эскорте.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ