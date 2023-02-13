«Это была девятая стадия из десяти»: актер Юрий Григорьев борется с тяжелой болезнью

Страшный диагноз звезде поставили в 2019 году. Каковы шансы победить болезнь?

Юрий Григорьев, который 20 лет желал спокойной ночи малышам всей страны, борется со страшной болезнью — раковой опухолью. В эфире программы на федеральном телеканале российский актер рассказал, что рак диагностировали уже на предпоследней, девятой стадии.

«Это была девятая стадия из десяти возможных по Глиссону, который описал эту раковую опухоль. То есть должно было быть плохо, а я чувствовал себя прекрасно. Прихожу к врачу, он мне: „Я практически уверен, что у вас тяжелая форма рака“», — поделился с публикой Григорьев.

Давний друг дал ему контакты врачей, которые помогли выбрать лечение, которое позволило актеру не пропустить ни одной репетиции и ни одного спектакля. Два месяца Юрий Григорьев ходил на химиотерапию «как на работу, каждое утро». Сейчас, признается актер, после курса химии, он чувствует себя гораздо лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос.