«Это была девятая стадия из десяти»: актер Юрий Григорьев борется с тяжелой болезнью

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Рита Миронова
Рита Миронова 247

Актер Юрий Григорьев прошел курс лечения от предпоследней стадии рака

«Это была девятая стадия из десяти»: актер Юрий Григорьев борется с тяжелой болезнью

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Юрий Григорьев, который 20 лет желал спокойной ночи малышам всей страны, борется со страшной болезнью — раковой опухолью. В эфире программы на федеральном телеканале российский актер рассказал, что рак диагностировали уже на предпоследней, девятой стадии.

«Это была девятая стадия из десяти возможных по Глиссону, который описал эту раковую опухоль. То есть должно было быть плохо, а я чувствовал себя прекрасно. Прихожу к врачу, он мне: „Я практически уверен, что у вас тяжелая форма рака“», — поделился с публикой Григорьев.

Давний друг дал ему контакты врачей, которые помогли выбрать лечение, которое позволило актеру не пропустить ни одной репетиции и ни одного спектакля. Два месяца Юрий Григорьев ходил на химиотерапию «как на работу, каждое утро». Сейчас, признается актер, после курса химии, он чувствует себя гораздо лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос.

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