Бывший советник Трампа Джон Болтон назвал Путина большим профессионалом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 489

Американский политик поделился впечатлением от встреч с российским президентом. Что ему запомнилось больше всего?

Бывший советник Трампа Джон Болтон назвал Путина большим профессионалом

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Российский президент Владимир Путин является хладнокровным человеком и профессионалом. Так его охарактеризовал экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — завил он в интервью Public Broadcasting Service.

Болтон, по его словам, не заметил изменений в поведении Путина с момента их первой встречи в конце 2001 года и до последней в 2019-м. По мнению политика, Путин ощущает немаловажную роль России в мире и ее мощь, и демонстрирует всем эту уверенность.

Также Болтон полагает, что президент РФ, как и многие россияне, считает распад СССР нелегитимным и хочет восстановления своей родины.

В свою очередь бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Путин достоин благодарности всего мира за зрелую политику и разумные ответы на провокационные выпады стран Запада.

По мнению американского офицера, политику Путина характеризует исключительная взвешенность в отличие от действия Вашингтона и его партнеров по НАТО. Риттер уверен, что окажись на месте России США, они давно уже начали бы «бомбить хабы Германии и Польши».

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс, по его словам, начал еще больше уважать президента России Владимира Путина.

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