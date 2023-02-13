«Это великолепно!» — экс-глава Пентагона Эспер восхитился убийством Дугиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 977

Экс-глава Пентагона Эспер в разговоре с Лексусом и Вованом похвалил Киев за теракты в России

Фото, видео: Telegram / DPLATONOVA; 5-tv.ru

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Российские пранкеры связались с американским чиновником от имени Петра Порошенко и вызвали его на откровенный разговор.

Экс-министр обороны США Марк Эспер считает «великолепным» то, что преступный киевский режим устраивает теракты на территории России. Об этом он сам заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые связались с ним от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Когда наш Порошенко рассказывал ему, что Украина сделала — взорвали Крымский мост, убили дочь философа Дугина — он сказал в ответ, что это великолепно», — рассказали пранкеры в эксклюзивном интервью «Известиям».

По словам Вована и Лексуса, Эспера и американских политиков в его лице вообще мало волнует то, что Украина совершает какие-то теракты и обстреливает мирное население. Гораздо больше их заботит, чтобы оружие, которое поставляют киевскому режиму США, не попало в руки России, Китая, Ирана и КНДР.

«Особо важный момент: Эспер сказал: „Спасибо смелым украинцам за то, что они делают за нас всю грязную работу“. Вот концепция американской политики, независимо от того, кто стоит у власти — Трамп, Байден или кто-то другой», — отметили пранкеры.

Также Вован и Лексус упомянули в разговоре биолаборатории, которые работают на территории Украины в интересах Пентагона. Эспера это нисколько не смутило. Он лишь заметил, что Украине давно пора было предоставить современные комплексы ПВО для защиты таких важных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские пранкеры обратились к экс-советнику президента США Джону Болтону от лица бывшего главы Украины Петра Порошенко и получили «добро» на бомбардировку Москвы.

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