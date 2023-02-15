Какая судьба ждет вестерн «Ржавчина» после инцидента с Алеком Болдуином?

Из револьвера актера вылетела пуля и смертельно ранила кинооператора Галину Хатчинс.

Вестерн «Ржавчина», на съемках которого погибла оператор, планируют все-таки доснять. Напомню, трагедия произошла осенью 2021-го года, когда револьвер в руках Алека Болдуина выстрелил и смертельно ранил Галину Хатчинс. Несмотря на все обстоятельства, в ближайшие недели работу над фильмом решено возобновить.

Причем муж покойной станет исполнительным продюсером. Как подчеркнули создатели фильма, больше никакого настоящего оружия, пуль и прочих боеприпасов на площадке не будет. А вот участие исполнители главной роли под вопросом — Болдуину сейчас грозит тюремный срок за непредумышленное убийство.